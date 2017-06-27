Фекальные воды угрожают Кунашаку инфекциями и подтоплением кладбища

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Фекальные воды угрожают Кунашаку инфекциями – прокуратура требует построить очистные сооружения и организовать вывоз жидких бытовых отходов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.

«Установлено, централизованную систему водоотведения в селе никто не обслуживает, а сооружения, обеспечивающие очистку сточных вод и их обеззараживание, отсутствуют. Слив производится в естественный рельеф и в пруды-накопители, создавая угрозу жизни и здоровья населения, а также угрозу возникновения вспышек инфекционных заболеваний на территории района», – рассказали в прокуратуре.

Кроме того, вблизи места сброса сточных вод расположено действующее кладбище, что привело к образованию в санитарной зоне указанного объекта мелких водоемов, угрожающих подтоплению части территории погоста.

По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованиями возложить на администрацию Кунашакского района обязанность в течение двух лет построить в райцентре очистные сооружения, а на период строительства организовать сбор и вывоз жидких бытовых отходов на сливные станции или поля ассенизации.

Устранение выявленных нарушений поставлено прокуратурой района на контроль.