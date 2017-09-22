Федерацию хоккея Челябинской области возглавил мастер спорта Николай Макаров

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Первый игрок «Трактора», получивший звание Заслуженного мастера спорта, – Николай Макаров возглавил Федерацию хоккея Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ХК.

Новый председатель сменил спикера Законодательного Собрания Челябинской области Владимира Мякуша. Он покинул пост в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве, по которым лица, занимающие должности на государственной или муниципальной службе, не могут принимать участие в управлении некоммерческими организациями.

Помимо Мякуша места в исполкоме Федерации оставили вице-спикер Заксобрания Юрий Карликанов, министр спорта региона Леонид Одер, председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров, начальник спортуправления администрации Челябинска Евгений Иванов и бизнес-омбудсмен Александр Гончаров.

Внеочередная конференция Федерации хоккея Челябинской области, на которой будет сформирован новый состав исполкома и обновленная редакция устава, состоится в октябре.

Николай Макаров родился в 1948 году в Челябинске. С 1968 по 1969 год проходил военную службу в чебаркульской команде «Звезда», играя вместе с Валерием Харламовым. В 1969 Макаров вернулся в Челябинск, став игроком «Трактора». В 1981 году Макаров стал первым игроком «черно-белых», которому присуждено звание Заслуженного мастера спорта. С 1987 по 2002 год возглавлял хоккейный клуб «Мечел» (ныне «Челмет»).

Напомним, что на днях «Трактор» уволил ассистента главного тренера Виталия Ячменева. Челябинская команда потерпела 8 поражений в 12 играх.