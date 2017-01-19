Фабрику контрафактного спиртного с 4 конвейерами накрыли около челябинской свалки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске ликвидирована фабрика по производству контрафактного алкоголя с четырьмя конвейерами – производство велось в 100 метрах от городской свалки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В 2016 году сотрудники УЭБиПК вместе с контрразведчиками задержали десять активных членов банды, занимавшейся производством и продажей контрафактной продукции. Они привлекли к нелегальному труду 35 иностранцев из Узбекистана и Таджикистана.

«В нелегальных цехах и на складах было обнаружено четыре конвейера, 56 тыс. литров спирта, более 30 тыс. бутылок с готовой продукции, 954 канистры (объемом 21 литр каждая) с медицинским спиртом. Также найдены 323 коробки и пять мешков с крышками для закупоривания бутылок, 15 коробок с акцизными марками и этикетками», – рассказал врио начальника экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД региона Анатолий Сабодаш.

Данная фабрика работала в 100 метрах от городской свалки Челябинска. Здесь производились коньяк, виски, водка известных брендов и многое другое. При этом отличить подделку от настоящей продукции обывателю не представлялось возможным. Этот алкоголь развозился не только по территории Челябинской области, но и в соседние регионы.

Отметим, что алкоголь разбавлялся водой, которая бралась из скважины, находящейся рядом со свалкой, на глубине 27 метров.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ.