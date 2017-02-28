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Агентство новостей Доступ 1 28 февраля 2017 года, 17:44

ФСБ 3 дня будет «ликвидировать террористов» в аэропорту Челябинска


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске и Красноармейском районе с 1 по 3 марта пройдет командно-штабное учение «Набат-2017» – сотрудники и военнослужащие силовых структур отработают контртеррористическую операцию по пресечению теракта в аэропорту, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

На учениях будет оценена слаженность взаимодействия структур по обезвреживанию террористов, ликвидации угроз безопасности личности, обществу и государству, возникших в результате теракта, а также минимизации их последствий. Подразделениям предстоит обезвредить террористов, освободить заложников и нейтрализовать биологически активные вещества.

Участие примут региональные управления ФСБ, МВД, ФСИН, Следственного комитета, МЧС, Росгвардии, Роспотребнадзора, Минздрава, ЮУ ЛУ МВД на транспорте, оперативные группы и антитеррористические комиссии Челябинского городского округа и Красноармейского муниципального района.

Оценит действия участников КШУ «Набат-2017» руководитель оперативного штаба в Челябинской области – начальник УФСБ России по Челябинской области генерал-майор Юрий Никитин.

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Теги: учения, новости челябинска, уфсб по челябинской области, антитеррор
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