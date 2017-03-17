Пт, 17.03.2017, 14:23 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 17 марта 2017 года, 13:49

Экспедиционная компания заплатит 60 тыс. за потерянную собаку в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Компания-экспедитор в Челябинске потеряла собаку, летевшую в Москву, – суд постановил, что ООО «Авиагруз» должно возместить владелице моральный и материальный ущерб, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Курчатовского райсуда.

В иске говорится, что женщина заключила с ООО договор, передала его представителям своего любимца и заплатила за услуги 4,7 тыс. рублей. Эти деньги компания вернула, когда животное исчезло со склада еще до отправки. А вот ущерб от потери животного, которое так и не нашлось, возмещать не стала, письменную претензию проигнорировала.

«Женщина просила взыскать ущерб – 50 тыс., компенсацию морального вреда – 20 тыс., а также расходы на оплату услуг представителя и оформление нотариальной доверенности, всего более 80 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Ссылаясь на то, что собаку на хранение не принимали, представитель ООО «Авиагруз» возражал против удовлетворения требований, указав, что предприятие лишь документально оформляет перевозки и не является ни перевозчиком, ни экспедитором.

«Судом установлено, что между истцом и ООО "Авиагруз" был заключен договор, по условиям которого компания должна была перевезти собаку из Челябинска в Домодедово. Принятие груза подтверждается авианакладной от 26 мая 2016 года, в которой имеется подпись представителя ответчика и его печать», – говорится в сообщении.

Суд пришел к выводу, что утеря собаки произошла в результате ненадлежащего исполнения компанией обязанностей и взыскал в пользу истицы сумму ущерба, частично – компенсацию морального вреда, расходы на оплату услуг представителя, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя – всего 60 тыс. рублей.

Решение не вступило в законную силу.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: животные, суды челябинска, потерялась собака, авиабилет
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 584
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 13:57
Приставы заставили тренера из Златоуста вернуть похищенные у спортсменки 600 тыс.
сегодня, 13:35
«Южуралмост» закупил 20 дополнительных пылесосов для уборки челябинских улиц
сегодня, 12:55
Виновница ДТП с тремя погибшими предстанет перед судом в Челябинске
сегодня, 12:24
Более 5 тыс. человек ждут на митинге «Крымская весна» в Челябинске
сегодня, 12:09
Челябинец, забивший битой незнакомку, попросил смягчить ему приговор
сегодня, 11:36
После вырубки деревьев на улице Солнечной в Челябинске возбуждено уголовное дело
сегодня, 11:23
Возбуждено 2 уголовных дела по факту нападения на бригаду скорой в Троицке
сегодня, 11:19
ВНИМАНИЕ. Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней на 2018 год
сегодня, 10:38
Виновник ДТП с 4 погибшими на северо-западе Челябинска просит об «особом» приговоре
сегодня, 10:32
Сосновские дорожники выплатят более 90 тыс. за аварию на выбоине
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

Подписка на новости
Прислать новость