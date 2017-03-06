Экскаватор ушел под лед на городском пруду Сатки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Сатке (Челябинская область) экскаватор ушел под воду городского пруда – спасателям пришлось вытаскивать машину со дна водоема, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Утром 3 марта сотрудники Златоустовского спасотряда провели водолазные спуски и сделали строповку металлическими тросами экскаватора для дальнейшего извлечения. Пострадавших обнаружено не было.

Строповка – технологическая операция, выполняемая в процессе подъема и перемещения груза с целью соединения последнего с подъемным сооружением (ПС). Строповка производится посредством обвязки, зацепки (захватывания) или навешивания груза на крюк ПС с использованием, как правило, грузозахватных приспособлений.