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Агентство новостей Доступ 1 11 апреля 2017 года, 08:05

18+ Экс-зэка осудят за убийство местного авторитета в Вишневогорске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель поселка Вишневогорск (Каслинский район, Челябинская область) предстанет перед судом за убийство своего 58-летнего товарища, который имел авторитет в криминальных кругах, – мужчины рассорились во время распития спиртного, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено во время пьяных посиделок двух ранее судимых жителей Вишневогорска. Мужчины «зацепились» на тему уголовных понятий, и один из них стал угрожать другому, бравируя авторитетом в бандитской среде. Собеседник не стал продолжать диалог, схватил нож и нанес не менее четырех ударов в грудь потерпевшему слева. Осознав, что собутыльник мертв, 44-летний мужчина позвонил своему брату и попросил вызвать полицию.

«Подозреваемый, испачкавшийся кровью, был задержан. Свою вину в убийстве признал. Срок расследования уголовного дела с проведением всех экспертных исследований, в том числе экспертизы холодного оружия, составил 26 суток», – рассказал руководитель СО по Каслям СУ СКР по Челябинской области Алексей Ермолаев.

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу. Известно, что потерпевший и обвиняемый многократно привлекались к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности.

Ольга Плеханова
 

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Теги: вишневогорск, криминальные новости челябинской области, убийство авторитета
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