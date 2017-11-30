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Агентство новостей Доступ 1 30 ноября 2017 года, 12:18

Экс-зэк из Верхнего Уфалея потребовал моральную компенсацию за соседей по камере


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Верхнего Уфалея (Челябинская область), отсидевший за кражу, попытался отсудить у государства 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за пребывание в одной камере с убийцами, насильниками и рецидивистами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Мужчина был осужден за кражу в 2015 году и приговорен к трем годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Не согласный с чрезмерно строгим наказанием, он подал жалобу в областной суд, который изменил приговор, сократив срок и изменив вид исправительного учреждения с колонии строгого режима на ИК общего. Поскольку заключенный уже успел отбыть более восьми месяцев в «строгаче», его освободили условно-досрочно после 1 года и 3 месяцев.

Фото danlux.livejournal.com

«В заявлении истец указал, что отбывал наказание в колонии с более строгим режимом условий содержания, содержался в одной камере с осужденными за убийства, изнасилования, разбои, лицами, неоднократно бывавшими в местах лишения свободы, чем ему причинены моральные и нравственные страдания. Мужчина просил взыскать с министерства финансов РФ компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей и расходы по оплате юридических услуг в сумме 6 тыс. рублей», – рассказали в Верхнеуфалейском городском суде.

Руководствуясь Постановлением пленума Верховного суда РФ, касающимся регламента реабилитации в уголовном судопроизводстве, суд отказал экс-зэку в удовлетворении иска. Апелляционная инстанция оставила данное решение в силе.

Теги: зэки, кража, новости верхнего уфалея, моральный вред
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