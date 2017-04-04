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Агентство новостей Доступ 1 4 апреля 2017 года, 12:09

Экс-замглавы Аргаяша и ее сестра, похитившие 2 млн рублей, попали под амнистию


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Экс-замглавы Аргаяша (Челябинская область) и ее сестра, причинившие ущерб в размере 2 млн рублей администрациям муниципалитета, поселения и коммерсантам, освобождены от наказания в связи с амнистией, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Аргаяшский райсуд признал бывшую замглавы администрации по управлению имуществом и земельным отношениям Альбину Шафигину виновной в злоупотреблении должностными полномочиями. Ее сестру, директора Худайбердинской средней школы и экс-директора ТД «Урал» Альфиру Тажитдинову – в пособничестве. Статья «Мошенничество в особо крупном размере» признана судом излишне вмененной подсудимым.

«Суд назначил наказание Шафигиной с учетом срока содержания под стражей до судебного разбирательства в виде 2 лет лишения права занимать в органах местного самоуправления должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Тажитдиновой – в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. На основании постановления Госдумы РФ об амнистии к 70-летию Победы Шафигина и Тажитдинова освобождены от назначенных наказаний в связи с наличием несовершеннолетних детей, судимости сняты. Приговор может быть обжалован», – рассказала консультант Аргаяшского райсуда Гульнара Яруллина.

Напомним, используя подставное лицо, женщины незаконно собирали деньги с предпринимателей, осуществлявших деятельность на территории ТД «Урал». Администрации Аргаяшского муниципального района причинен ущерб на сумму не менее 289 тыс. рублей, сельского поселения – 1 млн, коммерсантам – 800 тыс. рублей. Сестры были задержаны в июне 2015 сотрудниками ФСБ. Уголовное дело было возбуждено по материалам ОМВД по Аргаяшскому району, сотрудники которого около года занимались разработкой.

Скандал в аргаяшском ТД «Урал» разгорелся еще в 2012 году, когда коммерсанты, арендовавшие там площади, пожаловались на незаконное повышение арендной платы. Когда предприниматели объявили голодовку, директор рынка просто отключила в комплексе электричество, поставила охрану и перестала пускать арендаторов внутрь. Один из местных бизнесменов даже наглотался таблеток, протестуя против самоуправства руководства.

Ольга Плеханова

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Теги: амнистия, аргаяшский район, суды челябинской области, новости аргаяша, тд урал
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