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Агентство новостей Доступ 1 24 января 2017 года, 18:01

Экс-полицейского осудили на Южном Урале за хищение почти 500 патронов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Катав-Ивановске (Челябинская область) бывшего сотрудника полиции осудили за хищение 480 патронов – мужчина продал боеприпасы местному жителю, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

В 2014-2015 годах специалист группы тылового обеспечения отдела МВД неоднократно похищал из сейфа оружейной комнаты боевые патроны ППО 9х18 калибра 9 мм, списывая их на проведение учебных стрельб. Позже выяснилось, что он украл 480  боеприпасов и продал знакомому за 7,5 тыс. рублей.

Катав-Ивановский горсуд признал мужчину виновным по пункту «в» части 3 статьи 226 УК РФ, а также по части 1 статьи 222 УК РФ и приговорил к пяти годам и одному месяцу колонии строго режима без штрафа. Приговор суда не вступил в законную силу.

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Теги: боеприпасы, новости катав-ивановска, арсенал, патроны
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