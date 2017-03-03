Экс-начальник станции Кыштым отдан под суд за взяточничество

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бывший начальник станции Кыштым (ОАО «Российские железные дороги», Челябинская область) предстанет перед судом за получение взяток и коммерческого подкупа на общую сумму более 275 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По версии следствия, деньги обвиняемый получил от представителей вагонного депо Верхний Уфалей за сокрытие фактов простоя на железнодорожной станции порожних грузовых вагонов, а также за проведение первоочередного формирования подвижных составов филиала ЗАО «Уралгоршахткомплект» и ООО «Автобан».

«Бывший начальник станции Кыштым Челябинского центра организации работы железнодорожных станций (структурного подразделения Южно-Уральской дирекции управления движением, филиала ОАО «РЖД») обвиняется в незаконном получении от представителей юридических лиц денег в качестве коммерческих подкупов и взяток», – сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.