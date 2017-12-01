Экс-начальник полиции Карабаша задержан за хищение новогодних премий

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бывший начальник ОП «Карабашское» задержан по подозрению в хищении новогодних премий у подчиненных – следователи намерены ходатайствовать о его аресте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В четверг, 30 ноября, экс-начальник полиции Карабаша Андрей Масалков был задержан по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следствия, в конце декабря 2016 года страж порядка забрал себе около 40 тыс. рублей, являвшихся премией одного из сотрудников, объяснив это тем, что подчиненный поощрения не заслужил, поэтому деньги он распределит между другими работниками. Между тем, коллегам сотрудника также ничего не перепало.

Фото c сайта www.kolpinec.ru

«В настоящее время выясняются все обстоятельства и ведется работа по выявлению аналогичных эпизодов. Действия бывшего начальника квалифицированы по части 3 статьи 159 УК РФ – “Мошенничество с использованием служебного положения”. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста», – рассказал руководитель СО по Кыштыму Павел Козорез.

Известно, что начальник карабашской полиции был уволен в январе 2017 года из-за несоответствия занимаемой должности. Расследование продолжается.

Ольга Плеханова

