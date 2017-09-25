Экс-министр культуры РФ обсудит в Челябинске взаимодействие власти и театра

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В рамках Уральского театрального форума 26 сентября состоится совещание на тему «Театр: отношение с властью и зрителями» с участием спецпредставителя президента, бывшего министра культуры РФ Михаила Швыдкого, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного Минкульта.

Второй день театрального форума откроет совещание в театре драмы имени Наума Орлова (площадь Революции, 6). Темой обсуждения станет взаимоотношение театра с властью и зрителем. Мнением поделятся член Совета по культурной политике при председателе Совфеда Валентина Музычук, завкафедрой продюсерства РГИСИ (Санкт-Петербург) Лев Сундстрем и председатель Молодежного совета союза театральных деятелей Дмитрий Трубочкин.

Вечером для актеров драмтеатров гости из Италии проведут семинар «Маски и персонажи комедии дель арте». Савино Мария Итальяно и Ивано Пиччьялло – ученики Клаудио де Мальо, известного мастера комедии дель арте, ректора Академии в Удине. В Италии актеры создали свой театр, который активно гастролирует. Гости покажут технику дель арте как метод актерской практики, основанный на импровизации и подвижной пластической форме.

Гости форума примут участие и в культурной программе. Желающие смогут посмотреть спектакли «Мой внук Вениамин» (Камерный театр) и «Удивительные приключения кролика Эдварда» (театр кукол).