Экс-лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов призвал челябинцев быть спокойней

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Экс-лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов исполнил старые хиты и композиции из своих сольных проектов на концерте в Челябинске – послушать музыканта приехали фанаты из соседних Уфы и Екатеринбурга, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В среду, 5 апреля, в ДК «Железнодорожников» состоялся концерт Вадима Самойлова. Фанаты из Челябинска и соседних регионов с радушием встретили звезду, устроив на выступлении флэшмоб. На словах «Полетели нас ждут» в песне «Другие» слушатели вытащили листки с нарисованными ракетами, а на «Черной луне» стали бросать на сцену бумажные сердечки. Вадим Самойлов поблагодарил поклонниц за букеты с цветами и поздравил с днем рожденья маленького мальчика. Завершая выступление, музыкант произнес речь.

«Время заставляет нас вставать на какую-то сторону. Принимать решение – с этим ты или с тем. Дорогие друзья, я вас прошу, вы все умные и добрые люди. Давайте просто будем чуть спокойнее. Потому что правда всегда посередине . Правда не с теми, кто кричит, что нужно всех иллюстрировать, и не с теми, что считает, что нужно всех посадить. Правда жизни намного проще. Просто надо каждому из нас быть спокойнее, добрее, прощать друг другу ошибки и просто потихонечку делать нашу семью, этот зал и наш город. Говорят, что у нас тут беспорядки в стране. Но любой нормальный человек видит и знает, как мы живем. Мы все прекрасно понимаем, как эта жизнь устроена. Но мы не будем орать, а просто будем тихонечко своим ежедневным примером делать нашу любимую родину лучше. Лично я ее очень люблю со всеми ее прегрешениями, ошибками и мусором на улице. Нет ничего лучше нашей любимой России», – подытожил Вадим Самойлов.

Напомним, группа «Агата Кристи» выпустила 10 номерных альбомов, десятки песен с которых стали всенародными хитами. Коллектив просуществовал более 20 лет и завершил свою деятельность в 2010 году, когда братья Самойловы разбежались, занявшись сольными проектами.

