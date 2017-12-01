Экс-главу Кропачево осудят за подаренную родственнику муниципальную квартиру

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Экс-глава Кропачевского городского поседения (Ашинский район, Челябинская область) предстанет перед судом за превышение полномочий почти на 260 тыс. рублей – бывший чиновник подарил своему родственнику муниципальную квартиру, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Фото газеты «Стальная искра»

Следствием установлено, что в 2014 году Галимьян Гайнетдинов от имени муниципального образования заключил договор по предоставлению в социальный найм квартиры в поселке Кропачево своему родственнику. Причем кум не являлся малоимущим и нуждающимся в жилье, поэтому быстро продал полученную квартиру .

«Указанные действия повлекли существенное нарушение прав и законных интересов нуждающихся граждан, а также прав и интересов Кропачевского городского поселения. Произошло отчуждение объекта муниципального жилищного фонда рыночной стоимостью по состоянию на 23.05.2014 – более 257 тыс. рублей, что подорвало авторитет органов местного самоуправления», – рассказал замруководителя СО по Аше СУ СКР по Челябинской области Андрей Перевозчиков.

Экс-главе предъявлено окончательное обвинение по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.