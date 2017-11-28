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Агентство новостей Доступ 1 28 ноября 2017 года, 14:34

Экс-главу Челябинска Сергея Давыдова отпустят из СИЗО


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бывший сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов в ближайшее время покинет следственный изолятор, но расследование дела в отношении него продолжается, – суд наложил арест на 60 объектов недвижимости, принадлежащих экс-чиновнику, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В среду, 29 ноября, истекают сроки содержания под стражей бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Ходатайство о продлении меры пресечения в суд до сих пор не поступило. По данным Агентства новостей «Доступ», бывший чиновник пошел на сотрудничество со следствием, а правоохранители получили необходимые доказательства. Вероятно, скоро Давыдова отпустят под подписку о невыезде.

Как рассказала консультант Центрального райсуда Челябинска Наталья Прохорова, ранее было удовлетворено ходатайство об аресте 60 объектов недвижимости, принадлежащих экс-чиновнику. Среди них коттедж на берегу Изумрудного карьера, строящиеся здания в Миассе и Чебаркуле, помещения и корпус на территории санатория «Еловое», а также нежилые помещения площадью в несколько сотен квадратных метров на улице Ферросплавная в Челябинске.

Напомним, Давыдов, возглавлявший администрацию Челябинска в 2010-2014 годах, обвиняется в мошенничестве. По оперативным данным УФСБ по Челябинской области, он мог похитить в 2012-2015 годах денежные средства в особо крупном размере у муниципального предприятия, которое оказывало услуги в сфере ЖКХ. В сентябре Центральный районный суд Челябинска избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: мошенничество, сергей давыдов, обыски, сити-менеджер челябинска, уфсб по челябинской области
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