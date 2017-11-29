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Агентство новостей Доступ 1 29 ноября 2017 года, 15:40

Экс-глава Челябинска Сергей Давыдов покинул следственный изолятор


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бывший сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов отпущен из следственного изолятора, но расследование дела в отношении него продолжается, – экс-чиновнику запрещено покидать пределы города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 29 ноября, истек срок содержания под стражей руководителя южноуральской столицы Сергея Давыдова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранта громкого дела отпустили под подписку о невыезде, так как он пошел на сотрудничество со следствием.

Ранее было удовлетворено ходатайство об аресте 60 объектов недвижимости, принадлежащих экс-чиновнику. Среди них коттедж на берегу Изумрудного карьера, строящиеся здания в Миассе и Чебаркуле, помещения и корпус на территории санатория «Еловое», а также нежилые помещения площадью в несколько сотен квадратных метров на улице Ферросплавная в Челябинске.

Напомним, Давыдов, возглавлявший администрацию Челябинска в 2010-2014 годах, обвиняется в мошенничестве. По оперативным данным регионального УФСБ, он мог похитить в 2012-2015 годах денежные средства в особо крупном размере у муниципального предприятия, которое оказывало услуги в сфере ЖКХ. В сентябре Центральный районный суд Челябинска избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: мошенничество, сергей давыдов, коррупция в челябинской области, сити-менеджер челябинска, уфсб по челябинской области
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