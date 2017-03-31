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Агентство новостей Доступ 1 31 марта 2017 года, 14:57

Экс-директор риелторского агентства Челябинска осуждена за хищение у банка более 37 млн


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинской областной суд утвердил приговор в отношении экс-директора риелторского агентства, признав Ирину Полушину виновной в хищении у банка более 37 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Облсуд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Полушиной, удовлетворил представление прокурора, частично изменил квалификацию преступлений и снизил срок наказания с шести лет восьми месяцев до шести лет трех месяцев в колонии общего режима», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

По ее словам, дополнительное наказание – год ограничения свободы (исполняется после освобождения из МЛС) – оставлено без изменения.

В декабре 2016 года Ленинский райсуд Челябинска признал женщину виновной в создании преступного сообщества, а также мошенничестве в сфере кредитования, организованной группой, в том числе в крупном размере.

Полушина, являясь руководителем агентства ООО «Рифей», в 2013 году создала сообщество с целью хищения денежных средств, принадлежащих одному из крупных банков. В его состав вошли сотрудники данного кредитного учреждения, специалисты-оценщики и риелторы. Участники группы оформляли на подставных лиц кредитные договоры на приобретение недвижимого имущества. Затем они представляли в банк фиктивные документы, содержащие ложные сведения о трудоустройстве и доходах, отчеты об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества с указанием завышенной стоимости. С октября 2013 по июль 2014 участники преступного сообщества похитили у банка более 37,2 млн рублей.

Кроме прокурора, приговор обжаловала сама подсудимая, которая, не отрицая своей вины, просила избавить ее от отбытия наказания в виде реального лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

В отношении остальных участников сообщества материалы уголовного дела были выделены в отдельное производство.

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Теги: мошенничество, челябинский облсуд, риелтор, кредитное мошенничество
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