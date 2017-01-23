Экс-чиновника Кунашака будут судить за аварийный дом для сирот, купленный за 900 тыс.

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бывший руководитель управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского района (Челябинская область) предстанет перед судом за превышение должностных полномочий – чиновник приобрел в муниципальную собственность за 878 тыс. рублей аварийный дом для детей-сирот, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее сообщалось, что в 2014 году чиновник райадминистрации без проведения осмотра принял в муниципальную собственность частный жилой дом, расположенный в селе Кунашак. Впоследствии из средств бюджета за здание было выплачено 878 тыс. рублей.

«Дом был предоставлен нуждающимся по программе выделения жилья детям-сиротам – бывшим воспитанникам детских домов, хотя не соответствовал противопожарным и санитарно-эпидемиологическим требованиям», – сообщили в следственном управлении СУ СКР по Челябинской области.

Так, стены дома находились в аварийном состоянии, в нем отсутствовали ванна, туалет, канализация, водоснабжение, межкомнатные двери, тамбур.

«Экс-руководитель управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского района обвиняется превышении должностных полномочий. Во время расследования уголовного дела он полностью признал вину в совершении преступления», – уточнили в СК.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Отметим, что сделка по приобретению дома по решению суда была признана незаконной, средства возвращены в бюджет. Потерпевшим будет предоставлено жилое помещение, соответствующее всем требованиям.

Добавим, ранее бывшая замглавы Кунашакского района Диана Ибрагимова была осуждена за махинации с жильем для детей-сирот. Ее признали виновной в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.