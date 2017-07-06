Экс-чиновник из Чебаркуля оштрафован на 400 тыс. за взятку

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Чебаркуле (Челябинская область) бывшего чиновника оштрафовали на 400 тыс. рублей за взятку – он пытался провернуть отчуждение муниципальной земли в пользу физлица, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Установлено, что в мае-июне 2016 года начальник управления муниципальной собственности администрации Чебаркуля Радик Сабиров получил от специалиста МБУ «МФЦ Чебаркульского района Челябинской области» взятку в размере 40 тыс. рублей за отчуждение в пользу физлица земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.

Суд признал чиновника виновным по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за совершение действий в пользу взяткодателя, в значительном размере) и части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Его приговорили к штрафу в размере 410 тыс. рублей с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях на два года, Деньги в размере 40 тыс. рублей, полученные в результате преступления, обращены в доход государства.