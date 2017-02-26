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Агентство новостей Доступ 1 26 февраля 2017 года, 10:22

Этап Кубка мира по фристайлу в Миассе станет традиционным


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Проведение этапа Кубка мира по фристайлу в Миассе (Челябинская область) станет традицией, об этом заявил президент ФФР Алексей Курашов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«FIS (Международная федерация лыжного спорта. – Прим. АН "Доступ") и руководство Челябинской области поддержали эту идею, и теперь этап Кубка мира по фристайлу в Миассе будет традиционным и ежегодным, он будет проходить в конце февраля», – сказал Курашов.

Напомним, 24-25 февраля на горнолыжном курорте «Солнечная долина» прошел этап Кубка мира по фристайлу. Победителем в ски-кроссе стал французский спортсмен Арно Боволента. Среди женщин первенствовала Мариэль Томпсон из Канады. Южноуральские спортсмены Анастасия Чирцова и Игорь Омелин показали 6 и 16 результат соответственно.

«Этап прошел очень хорошо, на высоком организационном уровне, как мы и планировали. Все службы отработали на "отлично", отзывы и от Международной федерации, и от иностранцев самые наилучшие. Трасса была организована на высоком уровне, она действительно очень сложная, а FIS назвала ее спортивным произведением искусства», – отметил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Он также сообщил, что ФФР намерена подать заявку на проведение в Миассе чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2023 году. «Инфраструктура, которая есть в Миассе, позволяет проводить турниры самого высокого уровня, мы уже получили поддержку от регионального правительства, чтобы заявиться на организацию и проведение чемпионата мира в 2023 году в Челябинской области. По этому вопросу работаем с министерством спорта и FIS», – сказал Курашов, слова которого цитирует ТАСС.

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Теги: солнечная долина, кубок мира, ски-кросс, новости миасса, фристайл, новости спорта
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