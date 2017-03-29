ВАЖНО. Если завыли сирены: что означает прерывистый звук над городом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В среду, 29 марта, в Челябинской области пройдет проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения – система установлена в 226 населенных пунктах Южного Урала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации МЧС, сегодня электросирены и громкоговорители включатся в 12.45; в течение пяти минут будет звучать характерный единый сигнал «Внимание всем!» – прерывистое звучание электросирен.

«В среду, 29 марта 2017 года, данную информацию следует просто принять к сведению, никаких действий не предпринимать. Но если такой сигнал зазвучит без предварительного объявления, гражданам следует немедленно включить радиоприемник или телевизор и прослушать информационное сообщение», – пояснили в ведомстве.

Сигнал «Внимание всем!» существует для оповещения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы, при угрозе стихийного бедствия, военных действий. Подается сигнал электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий или на территории предприятий в городах и районах области. По состоянию на 1 января 2017 года система оповещения гражданской обороны создана в 226 населенных пунктах области; в текущем году она появится в оставшихся 97.