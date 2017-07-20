ВНИМАНИЕ. «Энергосбыт, разве так можно!» – в Челябинске появился новый вид SMS-мошенничества

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске появился новый вид SMS-мошенничества – людям приходят сообщения с текстом «Энергосбыт, разве так можно!» и ссылкой на фотографию, после перехода по которой возможно заражение смартфона вирусными программами и другие последствия: хищение денег с банковской карты, привязанной к телефону, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ПАО «Челябэнергосбыт» подчеркивают: никакого отношения к этим сообщениям компания не имеет. «Какие либо SMS-рассылки, производимые от лица ПАО "Челябэнергосбыт", осуществляются только с короткого адреса: esbt74. Содержание SMS, которые мы отправляем, может касаться только договоров энергоснабжения и содержать ссылку на официальный сайт нашей компании esbt74.ru», – подчеркивает директор по сбытовой деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Святых.

Подобные веерные рассылки могут происходить по всему списку контактов любого зараженного вирусом мобильного устройства. ПАО «Челябэнергосбыт» настоятельно рекомендует потребителям быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам.