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Агентство новостей Доступ 1 20 июля 2017 года, 09:03

ВАЖНО. Энергетики рассказали, как не стать жертвой мошенников при поверке и замене счетчиков


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В ПАО «Челябэнергосбыт» рассказали, как не стать жертвой мошенников при поверке и замене счетчиков, – эксперты рекомендуют уточнять срок эксплуатации прибора учета, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Руководство компании считает важным, чтобы все потребители имели приборы учета, причем установленные и поверенные законным образом. Среди главных проблем отмечают МПИ (межповерочный интервал) – срок, в течение которого счетчик будет работать нормально.

Средний срок службы счетчика составляет десять лет. Ежегодно ПАО «Челябэнергосбыт» требуется обновление 130 тыс. приборов учета. Гарантирующий поставщик рекомендует следить за состоянием своих счетчиков в личном кабинете или по квитанциям, где за три месяца до истечения срока работы прибора учета появляется напоминание об этом.

Если счетчик просрочен, оплата за электричество начинает назначаться по среднему начислению предыдущих периодов, потом по нормативу.

Также на этот рынок пытаются зайти недобросовестные компании, которые предлагают заменить счетчики раньше срока. Когда вам предлагают заменить счетчик, нужно прежде обратиться в ПАО «Челябэнергосбыт». Прибор стоит от 700 рублей до 1,5 тыс. рублей. Отдельно придется оплатить его установку.

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Теги: мошенничество, счетчик, пао челябэнергосбыт
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