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Агентство новостей Доступ 1 20 июля 2017 года, 10:26

Энергетики «МРСК Урала» устранили цифровое неравенство в 2 районах


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральские энергетики поддерживают федеральную программу по устранению цифрового неравенства в Челябинской области – накануне специалисты Магнитогорских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» завершили работы по технологическому присоединению к электрическим сетям 11 точек доступа в интернет в Карталинском и Кизильском районах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Произведено подключение оборудования, обеспечивающего круговое Wi-Fi-покрытие, к распределительным сетям 0,4 кВ на общую мощность 24,2 кВт. Это позволит обеспечить надежные и стабильные интернет-услуги и повысить качество жизни жителей населенных пунктов Ольховка, Сенной, Рассветный, Краснотал, Родники, Вишневый в Карталинском районе, а также Березки, Амамбайка, Браиловский, Лесной и Смородинка в Кизильском», 0 говорится в сообщении.

Создание точек доступа в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек и предоставление населению доступа к интернету на скорости не менее 10 Мбит/с – главная задача федеральной программы по устранению цифрового неравенства между жителями городского и сельского населения.

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Теги: кизильский район, интернет, челябэнерго, мрск урала, новости карталов
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