«Челябэнерго» развивает сетевую инфраструктуру в Ашинском районе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Энергетики Златоустовских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» –«Челябэнерго» приступили к завершающему этапу по строительству сетевого комплекса для подачи электроэнергии жителям поселка Первомайский (Ашинский район), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

В ходе работ специалисты установили новую трансформаторную подстанцию мощностью 100 кВА, выполнили строительство воздушной линии электропередачи классом напряжения 0,4 кВ протяженностью около одного километра, установили 29 опор воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ протяженностью 2 300 метров с использованием самонесущего изолированного провода.

Высокотехнологичный СИП является идеальным материалом для использования в системе электроснабжения частного сектора. Самонесущий изолированный провод гарантирует надежную передачу электроэнергии даже в самых сложных климатических условиях, обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям и сводит к нулю возможность получения электротравмы.

Все работы произведены в сжатые сроки в рамках реализации программы по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала» –«Челябэнерго».