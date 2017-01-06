Елка из автомобилей в Челябинске вошла в Книгу рекордов России

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Новогодняя елка, выложенная 86 автомобилями в Челябинске, зарегистрирована в Книге рекордов России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Изображение новогодней елки, составленное из наибольшего количества – 86 – автомобилей, – новый рекорд России. Зафиксирован в Челябинске в декабре 2016 года», – сказано на официальном сайте КРР.

Напомним, в декабре 2016 года на парковке около Ледовой арены «Трактор» автомобилисты выложили изображение новогодней елки со звездой. Чтобы создать эффект гирлянды, на машинах включили фары и аварийные сигналы.

Летом 2016 года танк, составленный из автомобилей во время флешмоба в Челябинской области, вошел в Книгу рекордов России в номинации «Анимационная фигура, составленная из наибольшего количества автомобилей».

Тогда в акции приняли участие 129 автомобилей, рекорд установлен ко Дню Победы.