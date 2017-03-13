Пн, 13.03.2017, 16:26 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 13 марта 2017 года, 15:18

Экотехнологии «Карабашмеди» оценили на Всероссийском конкурсе


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Старшеклассница из Снежинска (ЗАТО, Челябинская область) победила на всероссийском конкурсе «Зеленые технологии глазами молодых» – девушка представила проект модернизации предприятия Русской медной компании – ЗАО «Карабашмедь» (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу РМК.

Всероссийский конкурс «Зеленые технологии глазами молодых» проводится детским экологическим движением «Зеленая планета». Задача конкурса – сформировать интерес у школьников и студентов к современным производствам, которые делают существенный вклад в развитие территорий своего присутствия.

Одним из примеров такого производства является завод «Карабашмедь». Он и стало предметом исследования Юлии Султановой, ученицы 10 класса школы № 135 в Снежинске. В своем проекте Юлия описала, что представляло собой построенное в 1910 году предприятие еще 13 лет назад и какие мероприятия по модернизации «Карабашмеди» провела Русская медная компания, под управление которой завод перешел в 2004 году.

Как пишет Юлия Султанова в своей работе, масштабная модернизация предприятия позволила минимизировать вредные выбросы и улучшить экологическую обстановку в городе. Чтобы жители Карабаша могли лично убедиться в том, что градообразующее предприятие является современным экологичным производством, каждый год на заводе проходят Дни открытых дверей,  в онлайн-режиме работает система мониторинга качества атмосферного воздуха. Большинство технологических процессов на предприятии «Карабашмедь» максимально автоматизированы и безопасны.

Результатом проделанной Юлией Султановой работы стал Диплом победителя Всероссийского конкурса в номинации «Публичная защита проекта».

По словам директора управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности Русской медной компании Наталии Гончар, подобные конкурсы сегодня актуальны для российской молодежи, ведь многие ее представители имеют весьма далекие от реальности представления о том, что такое современное промышленное предприятие, насколько бережно оно может относиться к экологии, насколько достойные условия труда создаются на современных заводах.

«Если мы стремимся к тому, чтобы российская промышленность развивалась, мы должны заниматься просветительской работой с молодежью. Воспитывать в них интерес и уважение к рабочим профессиям, объяснять, как устроены предприятия. Русская медная компания делает свой вклад в эту работу: организует технотуры на свои предприятия для школьников, проводит Дни открытых дверей, сотрудничает с профильными вузами», – рассказала Наталия Гончар, высказав уверенность, что «сегодняшняя молодежь в ближайшем будущем прославит отечественную промышленность».

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 16:25
ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, если в квартире разбился ртутный градусник
сегодня, 16:12
Полиция Челябинска задержала серийного угонщика и автовора
сегодня, 16:08
Уроженцы Узбекистана, сжегшие кислотой лицо челябинке, выступили с последним словом
сегодня, 15:25
В Челябинске начался суд над серийным насильником и педофилом с ЧТЗ
сегодня, 15:06
Пылесосить улицы Челябинска начнут со второй половины апреля
сегодня, 14:53
В Миассе пенсионер отдал мошенникам 70 тыс. рублей по схеме «ваш внук попал в беду»
сегодня, 14:45
18+ Трех убийц осудят за расправу с изощренными пытками над сожителями в Челябинске
сегодня, 14:13
Усиление ветра, снег и гололедицу обещают синоптики в Челябинской области 13-14 марта
сегодня, 13:57
Единый проездной билет в Челябинске готов на 80%
сегодня, 13:37
Облсуд отменил приговор магнитогорцу, задушившему собутыльника при самообороне
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

Подписка на новости
Прислать новость