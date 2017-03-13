Экотехнологии «Карабашмеди» оценили на Всероссийском конкурсе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Старшеклассница из Снежинска (ЗАТО, Челябинская область) победила на всероссийском конкурсе «Зеленые технологии глазами молодых» – девушка представила проект модернизации предприятия Русской медной компании – ЗАО «Карабашмедь» (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу РМК.

Всероссийский конкурс «Зеленые технологии глазами молодых» проводится детским экологическим движением «Зеленая планета». Задача конкурса – сформировать интерес у школьников и студентов к современным производствам, которые делают существенный вклад в развитие территорий своего присутствия.

Одним из примеров такого производства является завод «Карабашмедь». Он и стало предметом исследования Юлии Султановой, ученицы 10 класса школы № 135 в Снежинске. В своем проекте Юлия описала, что представляло собой построенное в 1910 году предприятие еще 13 лет назад и какие мероприятия по модернизации «Карабашмеди» провела Русская медная компания, под управление которой завод перешел в 2004 году.

Как пишет Юлия Султанова в своей работе, масштабная модернизация предприятия позволила минимизировать вредные выбросы и улучшить экологическую обстановку в городе. Чтобы жители Карабаша могли лично убедиться в том, что градообразующее предприятие является современным экологичным производством, каждый год на заводе проходят Дни открытых дверей, в онлайн-режиме работает система мониторинга качества атмосферного воздуха. Большинство технологических процессов на предприятии «Карабашмедь» максимально автоматизированы и безопасны.

Результатом проделанной Юлией Султановой работы стал Диплом победителя Всероссийского конкурса в номинации «Публичная защита проекта».

По словам директора управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности Русской медной компании Наталии Гончар, подобные конкурсы сегодня актуальны для российской молодежи, ведь многие ее представители имеют весьма далекие от реальности представления о том, что такое современное промышленное предприятие, насколько бережно оно может относиться к экологии, насколько достойные условия труда создаются на современных заводах.

«Если мы стремимся к тому, чтобы российская промышленность развивалась, мы должны заниматься просветительской работой с молодежью. Воспитывать в них интерес и уважение к рабочим профессиям, объяснять, как устроены предприятия. Русская медная компания делает свой вклад в эту работу: организует технотуры на свои предприятия для школьников, проводит Дни открытых дверей, сотрудничает с профильными вузами», – рассказала Наталия Гончар, высказав уверенность, что «сегодняшняя молодежь в ближайшем будущем прославит отечественную промышленность».