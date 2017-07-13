Режим повышенной экологической опасности введен в Карабаше

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Карабаше (Челябинская область) объявлено о НМУ второй степени опасности – смог и неприятный запах будут мучить горожан до вечера пятницы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии региона.

Метеоусловия, препятствующие рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночная инверсия), продержатся в Карабаше до семи вечера пятницы, 14 июля.

Промышленным предприятиям указанных городов рекомендовано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух. МЧС рекомендует употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски. В случае одышки, кашля и бессонницы следует обратиться к врачу.