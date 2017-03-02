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Агентство новостей Доступ 1 2 марта 2017 года, 14:21

Единую смену для школьников Южного Урала обещают в Минобрнауки


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

 

Минобрнауки хочет обеспечить обучение школьников в рамках единой смены – при этом планируется сделать так, чтобы ребенок находился в образовательном пространстве весь день, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

 

Первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова, напомнила, что президент РФ поставил задачу до 2025 года перейти на односменное обучение. «Сейчас в Челябинской области есть дорожная карта, программа содействию открытия новых мест в школах. Так, в прошлом году было выкуплено здание для школы № 148 Челябинска, в текущем году откроется новая школа в Парковом, строится здание в поселке Есаульский в Сосновском районе», – рассказала Коузова.

Сегодня около 16,5% детей на территории региона учится во вторую смену – это около 60 тыс. человек. При этом в половине муниципалитетов второй смены уже нет. Но при этом существует тенденция увеличения количества детей школьного возраста на ближайшие пять лет.

Как рассказала замминистра, современная образовательная программа создана таким образом, чтобы ребенок весь день находился в образовательном пространстве – с 8.00 до 18.00. «Традиционно мы делим образовательный процесс на первую и вторую смену, однако сегодня мы имеем ввиду единую смену, вопрос только в том, как будут распределены занятия в течение этого времени. Это значит – нет четко заданных уроков в первую и вторую смену. Например, есть школы, где есть двухчасовые перерывы для подвижных игр. Сейчас мы пытаемся поменять сознание людей – не первая смена, а одна смена», – заявила Коузова.

По ее словам, сегодня продвинутые школы уже используют данную систему. Есть обязательная программа и дополнительная внеурочная деятельность. Заключаются договоры с учреждениями допобразования на проведение специализированных занятий – при этом педагоги приходят как во второй, так и в первой половине дня.

Добавим, в Челябинской области работает 839 школ (более 1 тыс. здания) – начальных, основных, средних, лицеев, гимназий, с углубленным изучением предметов. Обучается в них 375 тыс. детей, работает 60 тыс. сотрудников, из которых около половины – педагоги.

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Теги: образование, челябинская область, минобрнауки, школы, новости челябинска, первая смена
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