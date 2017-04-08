Дзюдоисты Ярцев и Денисов выступят на чемпионате Европы-2017 в Варшаве

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В сборную России по дзюдо на чемпионат Европы 2017 года в Варшаве вошли два южноуральских спортсмена, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Турнир в польской столице станет первым официальным стартом европейского календаря-2017. Состязания пройдут с 20 по 23 апреля.

На индивидуальный турнир у мужчин в сборную вошли, в частности, победитель «Гран-при» в Дюссельдорфе-2017 и призер состязаний в Париже-2016 Денис Ярцев (вес 73 кг), обладатель двух серебряных и двух бронзовых медалей чемпионатов мира, победитель «Большого шлема» в Токио-2016 Кирилл Денисов (вес 100 кг). Оба спортсмена из Челябинской области, сообщается на сайте Федерации дзюдо России.