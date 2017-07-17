Джаз, адреналин, уют и романтика – 5 причин всем сердцем любить горсад имени Пушкина

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Разгар прохладного лета, вечер рабочей среды. В старейшем парке Челябинска – горсаду имени Пушкина – тихо и спокойно. В 16.30 здесь начнется джазовый концерт под открытым небом. И его уже ждут: перед главной сценой собрались мамы с колясками, влюбленные пары, нарядные пенсионеры. Рядом – в детском городке «У Лукоморья», сделанном в антураже пушкинских сказок, – слышны скрип качелей и смех детей. На зеленой ухоженной поляне снимают Love Story. А на входе родителей с малышами встречают веселые аниматоры, пахнет шашлыками и сахарной ватой. Этот парк стал не просто отдушиной для жителей рабочего города, он ежедневно собирает несколько сотен человек, а в праздничные дни успешно составляет конкуренцию и Кировке, и Театральной площади, не говоря уже о многочисленных ТРК и дорогих развлекательных заведениях. Корреспондент Агентства новостей «Доступ» после рабочего дня с новостями о «черном небе», взятках и повышении тарифов на ЖКХ прогулялся по парку и нашел как минимум пять причин, чтобы полюбить его всем сердцем.

«Говорят, Бог наказал людей работой за грехи. Должно быть, у меня их не очень много: такой работой можно только наградить. Мой сад имени Пушкина – любимое место в городе. Здесь будто действует машина времени: ты с головой окунаешься в волшебную атмосферу детства, музыки и творчества», – говорит представитель администрации горсада, "массовик-затейник" и по совместительству специалист по связям с общественностью Татьяна Мелихова. На нашем пути к сердцу парка – главной сцене, где ежегодно проводится более 100 мероприятий, – большое количество скамеек, вымощенных дорожек и и всевозможных растений, в том числе редких для нашего края, таких как, например, сакура. Все это великолепие – ежедневная, кропотливая работа сотрудников сада. «У нас работает около 50 человек. Большинство из них – рабочие, уборщики, дворники. Благоустройство, как известно, огромная ежедневная работа и статья расходов. Мы, по сути, на самоокупаемости. Все делаем своими силами и за счет арендаторов», – объясняет Татьяна Мелихова.

Идея устроить парк появилась в среде челябинской интеллигенции в начале XX века. Уже в те времена здесь играл оркестр, ставились спектакли из русской и зарубежной музыкальной классики. В 1937 году, в день годовщины гибели великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, парку было присвоено его имя.

Причина № 1. Рекордные мероприятия

В обычный день в сад Пушкина заглядывают не менее 2 тыс. человек. В праздничный их количество может достигать 5-10 тыс. человек.

«Летом у нас бывает по три мероприятия в неделю. Мы стараемся каждый год вносить новые события и делать их традиционными. Например, Большая песочница, которая ждет всех нас впереди, Фестиваль русской окрошки. Мы отмечали его 17 июня – более 2 тыс. порций было роздано совершенно бесплатно, на сцене параллельно проходила праздничная программа с кучей призов. В прошлом году мы презентовали мероприятие, а в этом люди уже знали, готовились, пришли за долгожданным угощением и познавательными развлечениями, так или иначе связанными с исконно русским блюдом», – рассказывает представитель горсада.

Самые знаковые мероприятия в парке – День Победы, Масленица и День города – проходят ярко, нестандартно и очень душевно: «В День города мы традиционно собираем на нашей сцене все лучшие оркестры города. Если приезжают музыкальные гости, то и их тоже приглашаем. Все-таки наши горожане очень любят классику, несмотря на то, что считается город рабочим», – рассказывает Татьяна Мелихова.

Причина № 2. Джаз под открытым небом

Каждую среду в горсаду имени Пушкина выступает джазовый оркестр под руководством Заслуженного артиста РФ Станислава Бережного. Об этом знают даже те, у кого нет доступа к интернету, где в последнее время размещается вся информация: бабушки в нарядных платьях, шляпах, на каблуках и их джентльмены смело и без передышки танцуют под аккомпанемент тромбона и саксофона. «Конечно, людям это нравится. У Бережного очень интересные джазовые аранжировки на популярную музыку как прошлого века, так и сегодняшних дней. Билет на концерт такого уровня стоит от 300 до 500 рублей. А у нас – бесплатно», – комментирует Татьяна Мелихова. И добавляет, что концерты под открытым небом организуются ежегодно, наверное, с самого открытия парка: «Наша задача – сохранить эту традицию!»

В следующий раз послушать джаз можно будет 19 июля и каждую среду. Начало концертов в 16.30.

Причина № 3. Детский городок «У Лукоморья»

Современные аттракционы и качели, чистые поляны, на которые спокойно можно присесть и отдохнуть, композиции из сказок Александра Сергеевича – любимое место для детворы в возрасте от трех до 12 лет. Цена удовольствия – 20 (!) рублей.

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Городок представляет собой оживленную площадку с детскими аттракционами, прогулочными аллеями и беседкой. Детей ждут «Веселый поезд», «Автодром», водный аттракцион «Русалочка», колесо обозрения «Солнышко», карусели – «Ветерок», «Чайный сервиз» и другие. Новый батут, горки и лабиринты для самых маленьких станут любимым местом отдыха и их родителей.

Интересный факт: сад Пушкина – один из первых в городе, кто начал заливать большой каток для любителей-фигуристов. Обычно это событие происходит в середине ноября. Торжественное открытие сопровождают конкурсы с призами, мастер-классы по катанию на коньках и выступления местных звезд- фигуристов.

Причина № 4. Многочисленные фонтаны и скульптуры

Среди скульптур, установленных в горсаду, особо хочется отметить памятник-фонтан «Дети под дождем». Композиция была установлена еще в дореволюционном Челябинске. По одной из легенд, фонтан и скульптура – это подарок городу, сделанный одним из богатых купцов Челябинска. В 1953 году памятник-фонтан был демонтирован, а восстановлен лишь летом 2001 года.

Наверное, все помнят сказку Пушкина о рыбаке и золотой рыбке. Один из фонтанов в горсаду как раз и является ее представителем. Находится композиция у входа на челябинскую «Поляну сказок».

Несомненно, гордостью и украшением парка является памятник великому русскому поэту. Бронзовый бюст Пушкину установлен в 1983 году в глубине городского сада. Ежегодно здесь проходят пушкинские чтения, праздники, концерты и поэтические выступления, а также одно из самых интересных и костюмированных шоу – «Пушкинский пикник».

Причина № 5. Выставка экзотических животных

В горсаду имени Пушкина есть еще одно место, куда обязательно нужно заглянуть, если вы сюда попали. Это выставка экзотических животных. В программе – более 90 видов животных, в том числе, рыба-аллигатор, пресноводные акулы, пираньи, насекомые-привидения, дружелюбные питоны и удавы, чудо-черепахи, редкие ящерицы и говорящие попугаи. Любой желающий может поучаствовать в кормлении акул, крокодилов, змей, ящериц, хищных лягушек. Они содержатся в 28 террариумах и трех аквариумах.

Идей, конечно, уйма, говорят в администрации парка. И по благоустройству, и по мероприятиям, и по развитию парка в целом: «Все упирается, как всегда, в финансы. Давнишняя мечта – накрыть сцену, чтобы не срывались и не переносились мероприятия и мы были бы независимы от погодных условий. Уже есть предварительная договоренность с Управлением культуры администрации Челябинска», – резюмировали в администрации городского сада им. А.С. Пушкина.