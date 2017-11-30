Двух жителей Томска будут судить на Южном Урале за наркозакладки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) будут судить двух жителей Томска, которые приехали на Урал, чтобы поработать наркодилерами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, с января по март 2017 года обвиняемые забирали из тайников крупные партии «синтетики» для дальнейшей упаковки и фасовки, а затем размещали свертки в труднодоступных местах города, получая от неустановленных лиц вознаграждение за каждую «закладку», а также необходимые денежные средства для организации незаконного бизнеса.

В марте 2017 года соучастники были задержаны. В ходе личного досмотра и последующего обыска в квартире обвиняемых из незаконного оборота было изъято свыше 1 кг наркотиков.

Томичи обвиняются по части 3 статьи 30, пунктам «а, б» части 3 и пункту «г» части 4, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном, крупном и особо крупном размерах).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Правобережный суд Магнитогорска.