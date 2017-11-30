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Агентство новостей Доступ 1 30 ноября 2017 года, 16:30

Двух челябинцев осудят за расстрел экс-полицейского, защищавшего садоводов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Двое жителей Челябинска предстанут перед судом за убийство юриста и члена СНТ «Вишневый», обвинившего председателя товарищества в многомиллионном мошенничестве, – по мужчине было сделано не менее восьми выстрелов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в декабре 2015 года утром у дома по улице Братьев Кашириных, где проживал 54-летний потерпевший Александр Овчинников. Мужчина вышел из подъезда, когда в него начали стрелять из остановившегося рядом авто. От полученных ранений он скончался на месте.

Фото www.rod-pravo.org

В ходе расследования дела стражи порядка вышли на двух челябинцев – Александра Козлова и Вячеслава Лобкова, которые ранее угрожали погибшему убийством из-за его активной позиции по изобличению председателя СНТ «Вишневый» в преступлениях. Овчинников считал, что руководство сада допустило финансовые нарушения при распределении и получении участков, газификации и электрификации, повлекшие недоимки в бюджет членских и других взносов.

«Один из обвиняемых произвел в мужчину не менее восьми выстрелов из неустановленного нарезного огнестрельного самозарядного оружия калибра 7,62 мм. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», – рассказала официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Мужчинам предъявлены обвинения по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством), части 5 статьи 33, части 1 статьи 105 и части 1 статьи 105 УК РФ (пособничество в убийстве и убийство), части 2 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

«После задержания обвиняемых для создания общественного мнения предпринимались неоднократные попытки воздействия на следствие при помощи публикаций на одном из региональных сайтов о якобы имевшихся процессуальных нарушениях в ходе расследования уголовного дела. При этом стороне защиты уголовно-процессуальным законом предоставлены все права по обжалованию действий следователя, то есть реальные механизмы, способные в случае нарушения прав восстановить законность», – рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, Александр Овчинников ранее работал в полиции. Будучи садоводом, потерпевший обнародовал схему, по которой земля на берегу Шершневского водохранилища могла продаваться под коттеджи, а также обвинил председателя во многомиллионном мошенничестве. По некоторым данным, сам погибший много лет назад привлекался к уголовной ответственности за должностное преступление. Председатель СНТ признан не причастным к убийству.

Теги: мошенничество, полицейский, заказное убийство, новости челябинска, снт
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