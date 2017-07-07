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Агентство новостей Доступ 1 7 июля 2017 года, 12:24

18+ Двух челябинцев осудят за надругательство над девушкой в Никольской роще


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Двое челябинцев предстанут перед судом за насильственные действия сексуального характера над новой знакомой в Никольской роще – мужчины успели надругаться над девушкой, пока к месту преступления пробирались сотрудники полиции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в апреле 2017 года в районе улицы Героев Танкограда. Девушка познакомилась на остановке с мужчиной во время распития алкоголя. Затем к ним присоединился еще один любитель горячительных напитков. Не желая смущать горожан распитием спиртного в общественном месте, компания решила пройти в Никольскую рощу, где у мужчин возник преступный умысел.

Один из собутыльников ударил девушку и оттащил на 20 метров в лес, но она так сопротивлялась и кричала, что злоумышленники побоялись привлечь внимание очевидцев и поволокли ее дальше.

«Потерпевшую услышали сотрудники ГИБДД, выявлявшие нарушителей ПДД на проезжей части недалеко от парка. Стражи порядка сели в машину и направились к месту, откуда доносились крики. Движение транспорта было оживленным, так как в это время горожане ехали с работы. Пока сотрудники ДПС пробирались через пробку и разворачивались, злоумышленники успели начать совершать насильственные действия с девушкой. Преступление было прекращено, когда подоспели полицейские. Мужчин задержали на месте», – рассказал руководитель СО по Калининскому району СУ СКР по Челябинской области Юрий Кадиков.

Принуждение потерпевшей к оральному и анальному акту квалифицировали по части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Оба мужчины были арестованы. Расследование завершено. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ольга Плеханова

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Теги: насильственные действия, групповое изнасилование, калининский район, криминальные новости челябинской области
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