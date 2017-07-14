Движение троллейбусов в Металлургическом районе закрыто до 17 июля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Металлургическом районе Челябинска закроют движение троллейбусов; причина ограничений – дорожные работы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Работы по укладке дорожного покрытия идут по Шоссе Металлургов, в районе перекрестка улиц Мира и Румянцева продолжается строительство канализационного коллектора. В этой связи движение троллейбусов закрыто до восьми вечера 17 июля», – говорится в сообщении.

Троллейбусы № 7 направляются по маршруту «АМЗ – улица Черкасская». Троллейбусы № 14 следует по маршруту «ПКиО – Братьев Кашириных – улица Черкасская»; № 15 – «улица Молдавская – улица Черкасская».