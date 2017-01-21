СРОЧНО! Движение фур по М-5 в Челябинской области остановлено до восьми вечера 21 января

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Дорожные службы продлили до 20.00 (время местное) субботы, 21 января, временное ограничение на движение грузовых транспортных средств с 1 548 до 1 780 км федеральной трассы М-5 «Урал» Москва – Челябинск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее сообщалось, что движение фур закрыто с 18.00 (16.00 мск) пятницы, 20 января, до 8.00 (06.00 мск) субботы, 21 января, на трассе М-5, на участке с 1 548 км по 1 705 км в Челябинской области, в связи с прохождением обильных осадков и затруднением проезда из-за сильных гололедных явлений. Временное ограничение введено для беспрепятственной расчистки трассы. Затем ограничение было продлено до 12.00 (10.00 мск) 21 января из-за сильных снегопадов в горнозаводской зоне Челябинской области.

Указанный участок дороги М-5 пролегает от Миасса до границы с Башкирией.

Водителей легкового транспорта по возможности просят воздержаться от поездок в направлении Уфы.

По информации Росавтодора, сегодня, 21 января 2017 года, на автомобильных дорогах федерального значения на территории Республик Алтай, Башкортостан, Удмуртия, в Алтайском и Пермском краях, в Челябинской, Кировской, Оренбургской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Мурманской и Архангельской областях ожидается сильный снег, местами – метель, гололедица, ветер со скоростью 15-18 м/с.

Подрядные организации принимают все меры по обеспечению безопасного проезда, привлечено более 700 единиц техники, дорожное покрытие обрабатывается противогололедными материалами, говорится в сообщении ведомства. На спусках и подъемах организовано дежурство эвакуационной техники (тягачей).