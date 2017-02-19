Движение фур ограничено на М-5 в Челябинской области из-за метелей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Движение грузовиков ограничено на М-5 в Челябинской области из-за метелей и гололедицы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оперативную информацию регионального Главка МЧС.

«Ограничение введено с 15 часов местного времени 19 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями – местами сильный снег, гололедные явления – на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск с 1 548 по 1 780 километр», – говорится в сообщении.

Ориентировочное время окончания ограничения движения – 22 часа.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Челябинской области рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок по данным дорогам.