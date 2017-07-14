18+ Дуэт грабителей-насильников поймали в общежитии Сима

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Симе (Ашинский район, Челябинская область) сотрудники Росгвардии поймали двух мужчин, за ночь совершивших два грабежа и насильственные действия сексуального характера, – орудовали злоумышленники в местном общежитии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пояснили задержанные, младший из них недавно поселился в общежитии, однако в комнате не было никакой техники, поэтому в ходе застолья возник план добыть ее преступным путем.

Так, 11 июля, около часу ночи, они похитили телевизор у 56-летней жительницы общежития. После этого зашли к мужчине 1959 года рождения и забрали его телевизор, музцентр и паспорт.

Позже они вернулись к первой потерпевшей, которая проживала с дочерью. Они избили девушку 1980 года рождения и совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Вечером того же дня сотрудники Росгвардии поймали подозреваемых в данных преступлениях местных жителей 1971 и 1998 годов рождений. Сейчас они переданы полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.