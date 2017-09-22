Дубровский внес изменения в документ от 1949 года

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области внес изменения в документ, датированный 1949 годом, – постановлением правительства отредактировано решение Исполкома Челябинского областного Совета депутатов трудящихся от 31 августа 1949 года № 960, касающееся исторических памятников региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Изменения внесены в один из пунктов списка исторических и археологических памятников, находящихся на территории Челябинской области, и касается ММК, а точнее, его первой домны. Название памятника истории «Первая домна-Уникум Магнитогорского металлургического комбината» теперь звучит иначе: «Достопримечательное место "Место размещения первой доменной печи Магнитогорского металлургического комбината" по адресу: Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93».

Изменения произведены в соответствии с федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и областным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области», говорится в документе.

Напомним, днем рождения первой домны и вместе с ней всего комбината считается 1 февраля 1932 года, день, когда домна дала первый чугун (задута печь была накануне, 31 января). Сегодня ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.