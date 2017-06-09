Дубровский провел первое заседание стратегического комитета

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В правительстве Челябинской области состоялось первое заседание регионального стратегического комитета – власти региона, общественники, представители крупного и среднего бизнеса под руководством губернатора Бориса Дубровского определяют цели, приоритетные направления и показатели стратегического развития Южного Урала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Разработкой Стратегии-2035 занимаются семь отраслевых рабочих групп под руководством заместителей губернатора, учреждены коллегиальные рабочие группы. Для определения сфер и проблем, волнующих граждан и бизнес, проводится анкетирование предприятий и жителей.

На сегодняшний день в спецопросе приняли участие около 200 предприятий и более 2,5 тыс. человек. Его участники считают, что развитие региона сдерживает ряд факторов: низкие доходы, неблагоприятная экологическая ситуация, высокий уровень безработицы, высокие ставки по кредитам и неопределенность экономической ситуации.

«В целом, развитие региона опрошенные оценивают как "удовлетворительное". Отвечая на вопросы о будущем видении и перспективах развития региона, респонденты заявили, что к 2035 году хотели бы видеть регион высокотехнологичным и развивающимся промышленным центром России с высоким уровнем жизни и хорошей экологией. Основными целями Стратегии-2035, по мнению опрошенных, должны стать рост благосостояния и качества жизни населения, повышение конкурентоспособности экономики и создание условий для устойчивого экономического роста, а также улучшение экологической ситуации», – комментирует первый заместитель министра экономического развития Наталья Лугачева.

Дети тоже участвуют в обсуждении Стратегии через конкурс рисунков на тему «Каким будет мой город, когда я стану взрослым?». «Анализ контента позволил выявить три приоритетных, наиболее популярных представления школьников об идеальном, на их взгляд, будущем, которые, отмечу, совпадают с положениями Стратегии экономической безопасности России. Среди них – жизнь в экологически безопасных условиях, автоматизация труда человека и эстетика населенных пунктов», – комментирует глава регионального Минобрнауки Александр Кузнецов.

Борис Дубровский напомнил, что 2018-2027 годы в России объявлены Десятилетием детства. «Это ключевая социальная группа, с мнением или потребностями которой должны корреспондироваться все наши цели и задачи», – подчеркнул он.

Следующим этапом в разработке Стратегии-2035 станет формирование образа будущего Челябинской области – приоритетных направлений, целей и задач социально-экономического развития региона.