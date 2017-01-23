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Агентство новостей Доступ 1 23 января 2017 года, 15:37

18+ Друзьям, вместе насиловавшим 2 девушек в Сатке, не удалось отменить приговор


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Осужденные за надругательство над двумя девушками в Сатке (Челябинская область) не смогли отменить свой приговор – парни, один из которых был несовершеннолетним, завели незнакомок в заброшенное здание, угрожая ножом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в сентябре 2015 года в одном из саткинских поселков. К подругам 17 и 19 лет подошли на улице двое незнакомцев. Старший мужчина выхватил нож и, приставив его к одной из девушек, вынудил обеих зайти в заброшенное здание. Схватив потерпевших, парни одновременно насиловали одну и совершали насильственные действия сексуального характера в отношении второй жертвы. После содеянного с места преступления скрылись, однако были задержаны.

Злоумышленниками оказались 17-летний студент колледжа и его 27-летний друг. Расследованием дела занимался СО по Сатке СУ СКР по Челябинской области. Установлено, что оба парня на момент совершения преступления были пьяны. Им предъявили обвинение по пунктам «а, б» части 2 статьи 132 и пунктам «а, б» части 2 статьи 131 УК РФ (насильственные действия сексуального характера и изнасилование группой лиц).

«Саткинский райсуд признал молодых людей виновными. Старшему назначили наказание в виде 10 лет в колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на два года, младшему дали восемь лет колонии общего режима. Этим же приговором частично были удовлетворены иски потерпевших: суд взыскал с осужденных компенсацию морального вреда на общую сумму 650 тыс. рублей. Однако с приговором парни не согласились и обжаловали его», – рассказала официальный представитель Челябинского областного суда Евгения Нациевская.

Насильники отрицали свою вину и требовали оправдать их. Однако, исследовав собранные доказательства, судебная коллегия сочла их вину полностью доказанной. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Ольга Плеханова

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Теги: сатка, подросток, групповое изнасилование, новости сатки
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