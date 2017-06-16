Дорожник из Магнитогорска задержан за взятку 350 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) по подозрению в получении 350 тыс. рублей взятки задержан экс-директор муниципального бюджетного учреждения «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» Максим Безгодов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления.

«По версии следствия, в июне 2017 года Безгодов, исполняя обязанности директора муниципального учреждении, получил от представителя подрядной организации взятку в сумме более 350 тыс. рублей за приемку асфальтобетонной смеси, не соответствующей требованиям по качеству, установленным муниципальным контрактом», – сообщил официальный представитель СУ Владимир Шишков.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу, возбужденному по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.