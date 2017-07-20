«Дом.ru» и Paramount Comedy приглашают посмотреть 5 лучших серий «Друзей»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

﻿Телеком-оператор «Дом.ru»и телеканал Paramount Comedy приглашают жителей 17 городов*, включая Челябинск, в кино под открытым небом. Зрители увидят 5 самых популярных серий известного комедийного сериала «Друзья». Мероприятие приурочено к 5-летию канала.

Показ пройдет в среду, 26 июля в летнем ресторане «Дача на Кировке» (ул. Кирова, 94). Начало – в 20.30, возрастное ограничение 18+. Вход на показ свободный, но количество мест ограничено, предварительная регистрация доступна по ссылке.

Перед показом и между сериями гостей ждут конкурсы и подарки от организаторов, 3D-фотозона. Окунуться в атмосферу сериала помогут узнаваемые детали: знаменитый диван из центральной кофейни, исполнение песен Фиби «Драный кот», «Песня про бабушку» и других.

«Друзья» по версии журнала The Hollywood Reporter являются лучшим комедийным сериалом в истории ТВ. За 10 сезонов ситком получил 6 номинаций на «Золотой глобус», выиграв одну, а также 44 раза выдвигался на престижную телевизионную премию «Эмми» и 6 раз становился ее лауреатом.

«Летний формат кинопоказов под открытым небом стал доброй традицией нашей компании. Мы рады пригласить челябинцев провести вечер с семьей и друзьями за просмотром любимых серий легендарного сериала. Надеемся, гости получат удовольствие от развлекательной программы и показа, который мы приготовили совместно с Paramount Comedy», – комментирует директор челябинского филиала «Дом.ru» Кирилл Кузнецов.

Канал Paramount Comedy могут смотреть пользователи цифрового ТВ «Дом.ruTV». В эфире канала идут популярные зарубежные сериалы «Друзья», «Теория большого взрыва», «Две девицы на мели», «Новенькая», «Сообщество», «Южный парк» и другие.

*Барнаул, Брянск, Волгоград, Воронеж, Дзержинск, Иркутск, Красноярск, Курск, Набережные Челны, Омск, Оренбург, Пермь, Тверь, Ульяновск, Чебоксары, Челябинск, Ярославль.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» – один из ведущих операторов связи в России, работает с 2001 года. Услуги для частных пользователей предоставляются под брендом «Дом.ru», для корпоративных клиентов – под брендом «Дом.ru Бизнес». Поставщик услуг: широкополосный доступ (ШПД) в интернет, цифровое ТВ, телефонная связь, а также видеонаблюдение и Wi-Fi (для корпоративных клиентов). Услуги предоставляются на базе собственных телекоммуникационных сетей, построенных с нуля и по единым стандартам по технологии «оптика до здания». По собственным оценкам, на долю компании приходится 11% российского рынка ШПД и 12% рынка платного ТВ. По количеству обслуживаемых клиентов занимает 2-е место среди интернет-провайдеров и среди операторов кабельного ТВ России. Лауреат многих национальных премий, включая премию «Большая цифра», «ТехУспех» (2016 год).

ParamountComedy – российский развлекательный телеканал, показывающий лучшие комедийные сериалы, ситкомы, стендап и анимацию. Канал транслирует культовые современные шоу «Теория большого взрыва» и «Как я встретил вашу маму» в авторской озвучке по версии Кураж-Бамбей, «Южный парк» в озвучке Евгения Рыбова, а также полюбившиеся зрителям сериалы «Друзья», «Две девицы на мели», «Бывает и хуже», и многие другие. В библиотеку канала входят лучшие концерты знаменитых на весь мир комиков, а с 2016 года канал начал производство локального контента – в эфир выходит шоу «Стендап на ParamountComedy», в котором приняли участие молодые звезды российского стендапа, а также шоу «Чем все закончилось», которое ведет известный комик Кирилл Сиэтлов.

Также недавно был перезапущен официальный сайт телеканала www.paramountcomedy.ru, на котором теперь еще больше контента о любимых сериалах и их героях, забавных подборок, видео, гифок, опросов и тестов.