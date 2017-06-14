«Дом.ru» дарит антивирус и подписку на ТВ-премьеры

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Весь июнь клиенты телеком-оператора «Дом.ru» могут без дополнительной платы пользоваться антивирусом Kaspersky Internet Security для двух устройств и приложением для защиты детей в интернете Kaspersky Safe Kids, а также оформить подписку на «ЦТ Премьера». Предложение доступно в рамках акции «Подарки целый год».

Активировать эти и другие бонусы можно в Личном кабинете на сайте (раздел «Спецпредложения»).

Антивирус Kaspersky Internet Security защитит от вредоносного ПО, мошенничества, сбора данных и других угроз. Решение совместимо с Windows, Mac и Android.

С помощью Kaspersky Safe Kids родители могут всегда быть в курсе, какие сайты и приложения использует ребенок, и ограничить доступ к интернет-ресурсам с учетом возрастной категории, установить максимальную продолжительность игрового времени, а в учебные и ночные часы разрешать запуск только необходимых приложений. Ребенок остается в поле зрения родителей, так как местоположение устройства можно проверить на онлайн-карте. Приложение адаптировано для детей – ребенок получает все подсказки и объяснения в игровой, понятной ему форме. Программу можно установить сразу на все детские устройства.

Подписавшись на «ЦТ Премьера», пользователи могут смотреть российские романы, мультфильмы, познавательные программы, мелодрамы и комедии еще до премьеры на ТВ. Каталог (более 2 тыс. наименований) пополняется выпусками, которые еще не выходили в телеэфир, что делает приложение уникальным для России. После активации услуга подключится мгновенно.

Подписку можно смотреть на компьютере, планшете, телевизоре или смартфоне, скачав приложение Дом.ru TV на App Store или Google Play.

Акция «Подарки целый год» для клиентов «Дом.ru» действует четвертый год. Каждый месяц абоненты могут смотреть тематические пакеты ТВ-каналов, увеличивать скорость интернета, пользоваться специальными сервисами и скидками. Календарь на 2017 год доступен на сайте chel.domru.ru/podarki/june, общая сумма подарков – более 8 тыс. рублей за год.