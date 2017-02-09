Для южноуральских театралов готовится премьера полной версии балета «Пахита»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Коллектив театра оперы и балета имени Глинки приступил к созданию балетной постановки «Пахита» – истории о девушке, найденной в горах Испании цыганским табором, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

«Пахита» уже знакома челябинскому зрителю, однако горожане видели не весь балет, а лишь гран-па из спектакля. Знаменитая сцена исполнялась в 2008 году в рамках проекта «Золотой век русского императорского балета». Руководство театра решило вернуть на сцену шедевр мировой классики, но уже в полной версии.

«Целиком балет "Пахита" редко ставится, а вот гран-па идет во многих академических театрах. Дело в том, что первоначальная хореография просто не сохранилась. Этот балет ставил в "Гранд-Опера" известный французский хореограф Пьер Лакотт. Он делал большой трехактный спектакль целиком под музыку Минкуса и Дельдевеза. Спектакль получился очень интересным. Но балетмейстер пошел по пути старого либретто и ничего не стал менять. У нас будет совсем другой спектакль», – рассказал художественный руководитель балета, балетмейстер-постановщик спектакля «Пахита» Юрий Клевцов.

Версия челябинской труппы будет включать два, а не три действия. Кроме того, спектакль ставится на новое либретто и по оригинальной хореографии главного балетмейстера. Помимо музыки Минкуса и Дельдевеза, зрители услышат композиции Дриго и Сен-Санса.

«Конечно, основная сюжетная линия будет сохранена. Но спектакль будет окрашен немного другими хореографическими красками и станет более динамичным. В нашем спектакле есть картина, которой не было в либретто старого спектакля, это сон Пахиты. Главная героиня засыпает и видит себя в волшебном дворце где-то в облаках. Там же она встречает своего возлюбленного Люсьена. Таким образом, мы уже в первом акте подводим зрителя к тому, что Пахита не цыганка, она француженка благородных кровей», – рассказал Юрий Клевцов.

Академик Российской академии художеств Дмитрий Чербаджи уже разработал эскизы костюмов и декораций. По словам художника-постановщика, новый спектакль будет образцом неоклассики.

«Пространство на сцене будет очень условное. Везде будет присутствовать панорама гор, даже дворец будет в горах. Перемены декораций будут происходить быстро и легко, как говорится, на одном дыхании», – отметил Дмитрий Чербаджи.

Юрий Клевцов уже провел несколько репетиций. В спектакле заявлено два состава солистов, главные партии исполнят Екатерина Хомкина-Сафронова, Екатерина Тихонова, Валерий Целищев и Алексей Сафронов. Дата премьеры будет объявлена дополнительно.

Фото пресс-службы театра оперы и балета имени Глинки