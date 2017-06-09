Для привлечения туристов: в Троицке открыли большой музей ретротехники

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Троицке (Челябинская область) для повышения туристической привлекательности формируется линейка музеев – первым открылся музей ретротехники, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Во дворе здания «Автокассы» расположились ретроавтомобили, представленные клубом «АВиР», с момента выпуска которых прошло не менее 60 лет.

Клуб «АВиР» (автомобили восстановленные и реставрированные) основан в 2017 году и включает в свою коллекцию около 10 автомобилей и мотоциклов, самый старинный автомобиль – Москвич-401 1950 года выпуска. Все представленные модели находятся в рабочем состоянии.

Участники «АВиР» познакомили первых зрителей с техникой, ее особенностями и характеристиками. Гости могли рассмотреть редкие марки автомобилей, а также пообщаться с участниками выставки. Ретроавтомобили были доступны всем – можно было посидеть в салоне машины или сфотографироваться на память.

Более 3 млн выделено на проект восстановления исторического медресе в Троицке

Презентация ретротехники продлится до 12 июня, а сам музей будет находиться на этой территории постоянно в теплое время года.

Добавим, что в ближайшее время в городе появится целый ряд музеев: гимназиста, кожаных изделий, восточной национальной кухни. Таким образом власти города намерены повысить инвестиционную привлекательность муниципалитета и привлечь туда туристов.

Фото пресс-службы администрации Троицка