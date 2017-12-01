Директора МУПа из Сосновского района посадили на 6 лет за растрату и подкуп

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Руководитель МУП «Комитет по делам строительства и архитектуры» Сосновского района (Челябинская область) приговорен к колонии общего режима и крупному штрафу за растрату и подкуп – незаконные действия управленца повлекли ущерб для предприятия в размере 650 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на прокуратуру региона.

Сосновский районный суд вынес приговор по делу в отношении директора МУП «Комитет по делам строительства и архитектуры». Установлено, что обвиняемый как руководитель компании, являвшейся заказчиком строительства, в 2013 году получил от гражданки коммерческий подкуп в сумме 400 тыс. рублей за предоставление подложной справки о выполнении обязательств по договору долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома в селе Долгодеревенское.

Справка была необходима женщине для регистрации права собственности на квартиру и последующего оформления ипотеки, которую получить на законных основаниях она не смогла из-за имеющегося долга по договору долевого участия в размере около 650 тыс. рублей.

Данным образом обвиняемый также совершил растрату имущества МУП «КДСиА» в сумме около 650 тыс. рублей, выразившуюся в незаконном отчуждении квартиры в пользу гражданки.

Приговором суда директор признан виновным по пункту «в» части 7 статьи 204 УК РФ (подкуп) и части 3 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 800 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.