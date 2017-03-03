Дикая американская норка удивила автомобилистов Троицка

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Дикая норка вышла к людям в Троицке (Челябинская область) – животное на колесе автомобиля сфотографировал местный житель, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Зверек показался жителям района ГРЭС в Троицке. Когда норку заметили, она спрыгнула с колеса и убежала, однако горожанин успел сфотографировать животное. «А у нас на ГРЭСе норки живут не в норках», – написал автор снимков.

На фото предположительно американская норка, которая распространена в Челябинской области.

Фото из группы «Подслушано Троицк»