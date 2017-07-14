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Агентство новостей Доступ 1 14 июля 2017 года, 12:34

Девять южноуральцев сразятся за медали летней Сурдлимпиады в Турции


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 15 июля по 1 августа 2017года в Самсуне (Турция) пройдут XXIII Сурдлимпийские летние игры (спорт глухих) – Южный Урал представят девять спортсменов по трем видам спорта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минспорта.

Всего в Сурдлимпийских летних играх-2017 выступят более 4 тыс. участников из 109 стран. Будут разыграны 216 комплектов наград по 21 виду спорта. В состав сборной России (334 спортсмена) вошли девять южноуральцев.

В дзюдо Челябинскую область представят Ростислав Берк, Наталья Дроздова и Жанна Кузнецова из Магнитогорска, а также Алина Поздеева (Варна). В легкой атлетике за медали Сурдлимпиады сразится Артур Абдрахманов (Златоуст).

В женском баскетболе за сборную выступят челябинки Виктория Баландина, Светлана Калачарова, Александра Слугина, Рижанна Юлманова. Две представительницы Челябинской области, Екатерина Кабашная (баскетбол) и Юлия Молодцова (дзюдо), находятся в резервном составе сборной.

Кроме того, в состав команды включены начальник сборной команды РФ по баскетболу Евгений Безруков и тренер сборной страны по дзюдо Рауф Валеев. Напомним, на прошлых Сурдлимпийских играх в 2013 году в Болгарии Южный Урал представляли 11 спортсменов по трем видам спорта. Четверым спортсменам удалось добыть награды: золото и серебро в дзюдо, а также золотую медаль в эстафете по легкой атлетике.

«Сурдлимпийские игры – это очень престижные соревнования, они по статусу равны Олимпийским и Паралимпийским играм, проводятся раз в четыре года. Поэтому для наших спортсменов это действительно решающие старты. Отбор на XXIII Сурдлимпийские игры прошли девять спортсменов Челябинской области. Это хороший показатель. Будем болеть за наших ребят, и желать им успехов и побед», − сказал глава регионального Минспорта Леонид Одер.

Сурдлимпийские игры − международные спортивные соревнования инвалидов по слуху, которые проводятся с 1924 года под эгидой Международного комитета спорта глухих (ICSD), обособленно от Паралимпийских игр. Их раздельное проведение обусловлено тем, что соревнования среди глухих спортсменов проводятся в полном соответствии с правилами международных федераций по видам спорта.

Главный критерий для участия в Сурдлимпийских играх − потеря слуха не менее 55 децибел на лучшее ухо. Впервые отечественные спортсмены приняли участие в Сурдлимпийских летних играх в 1957 году в составе сборной СССР. Российские сурдлимпийцы выступают на Играх с 1993 года и неизменно занимают лидирующие позиции.

В соревновательную программу Сурдлимпиады-2017 входят бадминтон, баскетбол, боулинг, волейбол, вольная борьба, греко-римская борьба, велоспорт-шоссе, велоспорт-маунтинбайк, гандбол, гольф, дзюдо, карате, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, теннис, тхэквондо и футбол.

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Теги: сурдлимпийские игры, новости челябинска, новости спорта
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